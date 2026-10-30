W wyniku ataku rosyjskiego drona zginął pracownik elektrowni jądrowej w Zaporożu
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) otrzymała informację o śmierci pracownika elektrowni jądrowej w Zaporożu. Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna zginął 29 października w wyniku ataku rosyjskiego drona.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami zmarły był spawaczem w centralnym warsztacie naprawczym elektrowni.
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi oświadczył, że każdy atak na pracowników elektrowni jądrowej jest całkowicie niedopuszczalny i stanowi naruszenie „Siedmiu niezastąpionych zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej w czasie konfliktu zbrojnego”.
Po raz kolejny wezwał do maksymalnego powstrzymania się od działań zbrojnych, aby zapobiec ryzyku awarii jądrowej.
Informacja ta znajduje się w komunikacie MAEA.
Energoatom skomentował śmierć tzw. głównego inżyniera Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło oskarżenia Rosji dotyczące śmierci inżyniera elektrowni Zaporoskiej.