В Днепре в результате российской атаки повреждены пять многоэтажных домов и школа

В Днепре в результате российского нападения, которое войска РФ совершили сегодня днём, ранения получила женщина. Также были повреждены пять многоэтажных жилых домов и школа.

«70-летняя женщина получила ранения в результате атаки россиян на Днепр. Она находится в больнице. Медики оценивают её состояние как средней тяжести», — отметил он.

В городе повреждены как минимум 5 многоэтажек и школа. Выбито более 300 окон. На месте работают городские службы, благотворители, представители Центральной администрации горсовета.

Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Российские войска вновь атаковали Днепр.

14 погибших и 18 раненых — Россия массированно атаковала Днепропетровскую область.

29 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. После удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал — люди находились в укрытии.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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