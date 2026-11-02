Опубликованы спутниковые снимки последствий удара по нефтеперекачивающей станции «Самара»

В сети появились спутниковые снимки нефтеперекачивающей станции «Самара» в одноимённой области России после ночной атаки.

Станция принадлежит компании «Транснефть» и является одним из ключевых узлов российской нефтотранспортной системы. Через неё, в частности, перекачивают нефть в трубопровод «Дружба».

Согласно сообщению, объект подвергся атаке ночью. В октябре станция также подвергалась нескольким ударам.

Спутниковые фотографии обнародовала российская служба «Радио Свобода».

Источник: Радио Свобода

На российской линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» зафиксировали новые последствия поражения от 8 октября.

Накануне в Башкирии подверглось атаке предприятие «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов. В районе предприятия, по данным OSINT-каналов, возник пожар.

В Воронежской области России 7 октября несколько населенных пунктов остались без электроснабжения после атаки беспилотников.

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