W Dnieprze, w wyniku rosyjskiego ataku przeprowadzonego dziś po południu przez wojska Federacji Rosyjskiej, ranna została kobieta. Uszkodzonych zostało również pięć wielopiętrowych budynków mieszkalnych oraz szkoła.

„70-letnia kobieta odniosła obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na Dniepr. Znajduje się w szpitalu. Lekarze oceniają jej stan jako średnio ciężki” – zaznaczył.

W mieście uszkodzono co najmniej pięć wieżowców oraz szkołę. Wybito ponad 300 okien. Na miejscu działają służby miejskie, wolontariusze oraz przedstawiciele Centralnej Administracji Rady Miejskiej.

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganża.

Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Dniepr.

14 zabitych i 18 rannych – Rosja przeprowadziła masowany atak na obwód dniepropetrowski.

29 października rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona akademik jednej ze szkół zawodowo-technicznych w Dnieprze. Po uderzeniu zapaliło się kilka pokoi na najwyższym piętrze budynku. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał — ludzie przebywali w schronach.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

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