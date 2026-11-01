Rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na obiekt energetyczny w obwodzie tarnopolskim

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w gminie Kremeniec w obwodzie tarnopolskim. Szef Administracji Obwodowej w Tarnopolu Taras Pastuch poinformował, że w wyniku trafienia wroga 12 miejscowości regionu zostało całkowicie lub częściowo pozbawionych zasilania.

Na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze i specjalistyczne. Pracownicy energetyki rozpoczęli już prace naprawcze, aby jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy energii elektrycznej do domów mieszkańców.

Źródło: Zarząd Obwodowy w Ternopilu.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

W nocy z 30 na 1 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu żytomierskiego. W wyniku tych ataków ponad 650 miejscowości pozostało bez prądu. Pracownicy sektora energetycznego już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Czytaj nas na