Rosja stawia warunki wznowienia rozmów pokojowych, które przewidują jednostronne ustępstwa ze strony Ukrainy. Jednocześnie Kreml tworzy podłoże informacyjne, aby w przypadku braku porozumienia zrzucić za to odpowiedzialność na Kijów.

Analitycy zwrócili uwagę na oświadczenia doradcy prezydenta RF Jurija Uszakowa dotyczące ewentualnych trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Rosją w Abu Zabi.

Według niego spotkanie może odbyć się po 4 listopada. Jednocześnie konkretne terminy będą zależały od sytuacji na polu bitwy i ogólnego przebiegu wydarzeń.

Uszakow oświadczył również, że Moskwa będzie obserwować, czy Ukraina przeprowadzi zakrojone na szeroką skalę ataki na terytorium Rosji podczas obchodów Dnia Jedności Narodowej 4 listopada.

W ISW uważa się, że w ten sposób Kreml wiąże gotowość do negocjacji z zaprzestaniem ukraińskich ataków dalekiego zasięgu.

Jednocześnie Rosja wielokrotnie odrzucała propozycje dotyczące wzajemnego zaprzestania takich ataków. Analitycy zauważają, że Moskwa regularnie posługuje się przesadnymi oświadczeniami na temat sukcesów rosyjskiej armii na froncie, próbując zwiększyć presję na Ukrainę i wymusić jednostronne ustępstwa.

Według oceny Instytutu Badań nad Wojną Kreml prawdopodobnie celowo stwarza warunki, w których odmowa Ukrainy spełnienia rosyjskich żądań będzie mogła zostać przedstawiona jako przeszkoda w pokojowym uregulowaniu konfliktu.

Jednocześnie dokładna treść warunków, o których mówił Jurij Uszakow, pozostaje niejasna.

Analitycy wskazują na próby ograniczenia udziału krajów europejskich w procesie negocjacyjnym jako kolejny kierunek działań Moskwy. Rosyjscy urzędnicy twierdzą, że Europa rzekomo nie ma jednolitego stanowiska w sprawie dialogu z Kremlem.

W szczególności Jurij Uszakow oświadczył, że obecny format przewiduje negocjacje wyłącznie między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF Maria Zacharowa również oskarżyła europejskich przywódców o niechęć do omawiania interesów Moskwy.

W ISW uważa się, że Rosja stara się nie dopuścić europejskich przedstawicieli do procesu negocjacyjnego, dopóki nie zgodzą się oni na jej żądania. Wśród nich jest powrót NATO do granic z 1997 roku.

Ponadto Kreml dąży do wykorzystania rozbieżności między krajami europejskimi, aby osłabić ich wspólne stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie.

W ten sposób, według oceny analityków ISW, Moskwa nie tylko stawia warunki wznowienia negocjacji, ale także prowadzi kampanię informacyjną, która może pozwolić jej oskarżyć Ukrainę o brak porozumienia pokojowego.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Rosyjski dyktator Władimir Putin jest gotowy do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

30 października w Biurze Prezydenta Ukrainy skomentowano oświadczenia Kremla dotyczące tego, czy rosyjski dyktator Władimir Putin odpowiedziałby na telefon od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

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