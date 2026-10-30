Россия увеличивает государственный долг, чтобы покрыть рекордные расходы на войну

Российские власти всё активнее привлекают заемные средства для финансирования бюджета, поскольку военные расходы продолжают расти.

По оценкам Минфина РФ, дефицит бюджета в 2026 году может достичь 7,3 трлн рублей — вдвое больше запланированного.

В 2027 году расходы на оборону планируется увеличить до рекордных 17,1 трлн рублей, что составит 6,9% ВВП и 35% всех бюджетных расходов. Вместе с финансированием армии, полиции и спецслужб на эти нужды будет направлено 44% бюджета.

Из-за этого будут сокращаться ассигнования на гражданскую экономику, инфраструктуру, образование и медицину. По оценкам экономистов, с учетом инфляции расходы по незащищенным статьям бюджета могут сократиться примерно на 12%.

В то же время растет стоимость государственных заимствований. В 2027 году Минфин РФ планирует привлечь на внутреннем рынке 7,7 трлн рублей. Доходность государственных облигаций уже составляет 16–17%, тогда как пять лет назад заимствования обходились бюджету примерно в 7–8% годовых.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее финансирование войны может привести к новым сокращениям государственных расходов и повышению налогов для населения и бизнеса.

Источник: Reuters

Российские власти всё больше полагаются на средства государственных банков для финансирования бюджетного дефицита, который в 2026 году может достичь $91,3 млрд.

Государственная Дума России 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает увеличение расходов на армию и силовые структуры, сокращение финансирования ряда гражданских сфер и повышение налогов.

На временно оккупированных территориях Запорожской области представители оккупационной администрации развернули кампанию по принудительному сбору средств и имущества для нужд российских воинских подразделений.

Читай нас в