随着军事开支持续增长，俄罗斯当局为筹措预算资金而借贷的力度越来越大。

据俄罗斯联邦财政部估算，2026年的预算赤字可能达到7.3万亿卢布——是计划数额的两倍。

2027年，国防开支计划增至创纪录的17.1万亿卢布，占国内生产总值（GDP）的6.9%，占预算总支出的35%。 加上军队、警察和特勤部门的经费，用于这些领域的预算将占到总预算的44%。

因此，对民用经济、基础设施、教育和医疗领域的资金支持将相应减少。据经济学家估算，考虑到通货膨胀因素，预算中未受保护项目的支出可能减少约12%。

与此同时，政府借贷成本正在上升。2027年，俄罗斯联邦财政部计划在国内市场筹集7.7万亿卢布。 国债收益率已达16%至17%，而五年前，政府借款的年利率仅为7%至8%左右。

经济学家警告称，继续为战争提供资金可能会导致政府支出进一步削减，并提高针对民众和企业的税收。

来源：路透社

俄罗斯当局越来越依赖国有银行的资金来填补预算赤字，该赤字到2026年可能达到913亿美元。

10月29日，俄罗斯国家杜马一读通过了2027–2029年联邦预算草案。该文件计划增加对军队和安全机构的支出，削减对多个民用领域的拨款，并提高税收。

在扎波罗热州被临时占领的地区，占领当局的代表发起了一项强制征集资金和财产的运动，以满足俄罗斯军事部队的需要。

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