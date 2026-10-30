“卢特”摄制组公布了克拉马托尔斯克的画面，该市在10月底仍持续遭受俄罗斯炮击。在公布的图片和视频中，可以看到被炸碎的窗户、受损的居民楼以及其他敌方袭击留下的痕迹。

这座城市在深秋之际，街头仍留有俄罗斯袭击造成的明显破坏痕迹。

照片中可见窗户被炸碎的房屋、残破的外墙以及俄军袭击该市造成的其他破坏痕迹。

“这里的秋天，不仅弥漫着雨水的气息。 战争早已成为城市景观的一部分：残破的房屋、被炸碎的窗户、弹着痕迹，以及那令人无法习惯的FPV无人机声响，”该医疗队指出。

对于“生命之盾”医疗服务队的队员们来说，克拉马托尔斯克早已成为他们日常工作的地方。他们在城里值班，在俄罗斯炮击后赶往现场，接收伤员并为受难者提供救助。

“我们每天都亲眼目睹这样的克拉马托尔斯克。这既不是新闻推送里的画面，也不是手机屏幕上的影像，”“吕蒂”团队成员说道。

尽管遭受持续轰炸，城里仍有人们继续生活和工作。医疗队的工作人员正是与他们并肩，日复一日地开展工作。

乌克兰国家警察“吕特”联合突击队发布了一组该市的照片。

俄军炮击克拉马托尔斯克，造成1人死亡、4人受伤。

俄罗斯使用无人机袭击克拉马托尔斯克，造成一名妇女死亡，四人受伤。

在克拉马托尔斯克，救援人员从倒塌建筑的废墟中寻获了一名遇难男子的遗体

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