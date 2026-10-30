Вибиті вікна та пошкоджені будинки: який вигляд має понівечений обстрілами Краматорськ

0:00 / 0:00

Бригада «Лють» показала кадри з Краматорська, який наприкінці жовтня продовжує потерпати від російських обстрілів. На оприлюднених фото та відео видно вибиті вікна, пошкоджені житлові будинки та інші сліди ворожих ударів.

Місто зустрічає кінець осені з наслідками російських атак, які залишили помітні руйнування на його вулицях.

На фотографіях — будинки з вибитими вікнами, понівечені фасади та інші наслідки російських ударів по місту.

«Тут осінь пахне не лише дощем. Війна давно стала частиною міського пейзажу: понівечені будинки, вибиті вікна, сліди від прильотів та звук FPV-дронів, до якого неможливо звикнути», — зазначили в бригаді.

Для бійців медичної служби «Щит життя» Краматорськ давно став місцем щоденної роботи. Вони чергують у місті, виїжджають після російських обстрілів, приймають поранених і надають допомогу постраждалим.

«Ми бачимо цей Краматорськ щодня. Не у стрічці новин і не на екранах телефонів», — розповіли в «Люті».

Попри постійні удари, у місті залишаються люди, які продовжують жити й працювати. Саме поруч із ними щодня працюють і медики бригади.

Серію світлин міста оприлюднила Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Росіяни обстріляли Краматорськ, є загибла та поранений.

РФ атакувала Краматорськ дронами, загинула жінка, четверо людей поранені.

У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка

Читай нас у