美联社公布了赫尔松州奥列什科夫暂时被占领时的照片。这些照片由乌克兰摄影师叶夫根·马洛列特卡拍摄。

照片中可见受损的民居、覆盖着防无人机网的街道，以及当地居民在被占领状态下的日常生活。

此外，摄影师还拍摄到一处避难所墙面上描绘乌克兰军人的壁画。

这些照片的发布正值奥列什基开展人道主义行动之际，当时用于疏散居民的大巴和载有人道主义援助物资的卡车已抵达该地。

在公布的视频画面中，还可以看到武装的俄罗斯军人出现在人道主义行动现场。

来源：美联社

在赫尔松州暂时被占领的奥列什基，当地正为人道主义行动做准备：不仅为当地居民组织了援助物资的配送，还为平民提供了撤离通道。 目前共准备了25辆大巴（共750个座位）以及供行动不便者使用的救护车。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州临时被占领的奥列什基镇。但她的团队并未排除未来进行此类访问的可能性，前提是安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已全部完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

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