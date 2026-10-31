由于俄罗斯在基辅州发动的夜间袭击，两人受伤。布罗瓦尔区的一栋私人住宅和一处附属建筑遭到损毁。

据蒂穆尔·特卡琴科称，伤者中有一名1950年出生的女性。她头部颞部遭受撕裂伤，已被送往当地医院救治。

“一名1950年出生的女性受伤。她头部颞部遭受撕裂伤，已被送往当地医院救治。一名1951年出生的男性出现了急性应激反应。 已向其提供了必要的救助，”通报中写道。

一名1951年出生的男子出现了急性应激反应。医护人员已向其提供了必要的救助。

除伤者外，此次袭击还造成民用基础设施受损。据地区政府消息，一栋私人住宅和一处附属建筑遭到破坏。

需要指出的是，过去24小时内，俄罗斯占领军对苏梅州20个居民点发动了56次袭击。炮击造成一名妇女死亡，另有人员受伤。

基辅州州长蒂穆尔·特卡琴科通报了这一情况。

10月31日凌晨，俄军向乌克兰发射了134架各类型攻击型无人机，包括“Shahed”、“赫伯拉”以及“帕罗迪亚”仿真无人机。

过去24小时内，苏梅州因俄罗斯袭击导致一名43岁妇女死亡，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏梅州斯特茨基夫斯基区的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——她身受多处创伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅发生火灾，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该设施内有员工在场。

苏梅州有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年不幸身亡。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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