Rosja zaatakowała obwód kijowski; dwie osoby odniosły obrażenia

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego w obwodzie kijowskim dwie osoby odniosły obrażenia. W rejonie Browarów uszkodzono prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Według słów Timura Tkaczenki wśród poszkodowanych znajduje się kobieta urodzona w 1950 roku. Doznała ona rany szarpanej w okolicy skroniowej głowy i została przewieziona do lokalnego szpitala.

„Poszkodowana to kobieta urodzona w 1950 roku. Doznała rany szarpanej w okolicy skroniowej głowy i została przewieziona do lokalnego szpitala. Mężczyzna urodzony w 1951 roku doznał ostrej reakcji na stres. Udzielono mu niezbędnej pomocy” – czytamy w komunikacie.

Mężczyzna urodzony w 1951 roku doznał ostrej reakcji na stres. Lekarze udzielili mu niezbędnej pomocy.

Oprócz ofiar w wyniku ataku odnotowano zniszczenia infrastruktury cywilnej. Według danych władz obwodowych uszkodzeniu uległ prywatny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatniej doby rosyjscy okupanci przeprowadzili 56 ataków na 20 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ostrzałów zginęła kobieta, są również ranni.

Informację tę przekazał przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Timur Tkaczenko.

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy 134 drony bojowe różnych typów, w tym Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

30 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronem FPV prywatną posiadłość w gminie Stetskivska w obwodzie sumskim. W wyniku ataku ucierpiała właścicielka gospodarstwa domowego — kobieta odniosła liczne obrażenia, udzielono jej pomocy medycznej. Ponadto zapalił się budynek mieszkalny, na miejscu pracowali ratownicy.

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi cywilne przedsiębiorstwo w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie uderzenia na terenie obiektu przebywali pracownicy.

Osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim.

Dowódca rosyjskiej jednostki Achmat stanie przed sądem za ataki na infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim.

Rosjanie próbują posuwać się naprzód w kierunku wsi Ryasne w obwodzie sumskim — Tregubow.

Obwód sumski przeznaczył kolejne 10 mln hrywien na zakup mobilnych schronów.

W obwodzie sumskim w wyniku wybuchu zginęło dwóch 14-letnich chłopców.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

Czytaj nas na