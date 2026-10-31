Operatorzy Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w ciągu jednego tygodnia zneutralizowali 3198 rosyjskich żołnierzy. Spośród nich 2146 okupantów zginęło, a kolejnych 1052 zostało rannych.

Zgodnie ze zweryfikowanymi danymi jednostki specjalnej właśnie tak rozkładają się straty armii rosyjskiej w wyniku działań operatorów „Alfy”.

„To rekordowy wynik naszych żołnierzy sił specjalnych pod względem liczby zlikwidowanych żołnierzy wroga w tak krótkim czasie” – podkreślono w SBU.

Służby specjalne określiły ten wynik jako rekordowy pod względem liczby rosyjskich żołnierzy zlikwidowanych w tak krótkim czasie.

Informuje o tym SBU.

Łączne straty armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie, łącznie z poległymi i rannymi, mogą wynosić od 1,4 do 2,1 mln żołnierzy.

Według stanu na godz. 22:00 30 października na froncie doszło do 168 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Kostiantynówskim — tam ukraińscy obrońcy odparli 18 szturmów. Kilka kolejnych walk w momencie sporządzenia wieczornego raportu Sztabu Generalnego nadal trwało.

Na kierunku przydnieprowskim wojska rosyjskie nie prowadziły działań ofensywnych. Na pozostałych odcinkach frontu, według informacji Sztabu Generalnego, nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji. Taka była sytuacja na froncie o godz. 22:00 30 października. Informacje te zawarte są w raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali cios po jego lądowaniu. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu 30 października.

Operatorzy z 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili zasadzkę na tyłach rosyjskich wojsk na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukraińscy żołnierze sił specjalnych zlikwidowali przeciwnika, zniszczyli pojazd oraz przejęli ważne dokumenty, sprzęt i środki łączności.

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