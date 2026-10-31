Спецпризначенці СБУ Альфа знешкодили понад три тисячі російських військових за тиждень

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Оператори Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України за один тиждень знешкодили 3198 російських військовослужбовців. Із них 2146 окупантів були вбиті, ще 1052 — поранені.

За верифікованими даними спецпідрозділу, саме так розподіляються втрати російської армії внаслідок роботи операторів «Альфи».

«Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період», — наголосили у СБУ.

У спецслужбі назвали результат рекордним за кількістю уражених російських військових протягом такого короткого проміжку часу.

Про це повідомляє СБУ.

Загальні втрати російської армії у війні проти України, включно із загиблими та пораненими, можуть становити від 1,4 до 2,1 млн військовослужбовців.

Станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку — там українські захисники відбили 18 штурмів. Ще кілька боїв на момент вечірнього зведення Генштабу тривали.

На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту, за інформацією Генштабу, суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Такою була ситуація на фронті станом на 22:00 30 жовтня. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели засідку в тилу російських військ на території РФ. Українські спецпризначенці уразили противника, знищили автомобіль і захопили важливі документи, обладнання та засоби зв’язку.

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