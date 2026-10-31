Спецназовцы СБУ «Альфа» обезвредили более трёх тысяч российских военных за неделю

Операторы Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины за одну неделю обезвредили 3198 российских военнослужащих. Из них 2146 оккупантов были убиты, ещё 1052 — ранены.

По проверенным данным спецподразделения, именно так распределяются потери российской армии в результате действий операторов «Альфы».

«Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период», — подчеркнули в СБУ.

В спецслужбе назвали этот результат рекордным по количеству уничтоженных российских военных за такой короткий промежуток времени.

Об этом сообщает СБУ.

Общие потери российской армии в войне против Украины, включая погибших и раненых, могут составить от 1,4 до 2,1 млн военнослужащих.

По состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Константиновском направлении — там украинские защитники отразили 18 штурмов. Еще несколько боев на момент вечернего сводки Генштаба продолжались.

На Приднепровском направлении российские войска наступательных действий не проводили. На других участках фронта, по информации Генштаба, существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Такова была ситуация на фронте по состоянию на 22:00 30 октября. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В ходе операции против российской логистики украинские операторы дронов выследили вертолёт Ми-8 и нанесли удар после его приземления. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса 30 октября.

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели засаду в тылу российских войск на территории РФ. Украинские спецназовцы поразили противника, уничтожили автомобиль и захватили важные документы, оборудование и средства связи.

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