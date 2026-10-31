乌克兰安全局“阿尔法”特种作战中心的特工们在一周内消灭了3198名俄罗斯军人。其中2146名占领军被击毙，另有1052人受伤。

根据该特种部队的核实数据，俄罗斯军队因“阿尔法”特工行动而遭受的伤亡情况正是如此。

“对于我们的特种部队来说，在如此短的时间内消灭如此多的敌方人员，创下了历史纪录，”乌克兰安全局强调道。

该特勤机构称，这一战果创下了在如此短时间内击毙俄军人数的纪录。

乌克兰安全局（SBU）报道了这一消息。

俄军在对乌战争中的总伤亡人数（包括阵亡和受伤）可能在140万至210万名军人之间。

截至10月30日22:00，前线共发生168次交火。俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向发动的攻击最为猛烈——乌克兰守军在那里击退了18次强攻。 截至总参谋部晚间战报发布时，还有几场战斗仍在进行中。

在第聂伯河方向，俄军未展开进攻行动。 据总参谋部消息，前线其他区域的战况未出现显著变化。以上是截至10月30日22:00前线的情况。乌克兰武装部队总参谋部在战报中如是指出。

在针对俄罗斯后勤补给的行动中，乌克兰无人机操作员追踪到一架米-8直升机，并在其降落后实施了打击。乌克兰陆军第30军新闻处于10月30日通报了这一消息。

乌克兰武装部队特种作战部队第73海军中心的操作员在俄罗斯境内对俄军后方实施了伏击。乌克兰特种部队击中了敌人，摧毁了一辆汽车，并缴获了重要文件、设备和通信设备。

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