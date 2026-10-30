На Сумщині внаслідок удару російських дронів по підприємству загинула жінка

0:00 / 0:00

У п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді на Сумщині. На момент удару на території об’єкта перебували працівники.

Унаслідок атаки загинула жінка, також є постраждалі. Наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

Через удар по Шосткинській громаді загинула жінка, є травмовані.

«Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Одна людина у важкому стані. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу», – уточнив Григоров.

На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Про це повідомляється з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині.

Командира російського підрозділу Ахмат судитимуть за атаки на цивільну інфраструктуру Сумщини.

Росіяни намагаються просунутися до села Рясне на Сумщині — Трегубов.

Сумщина виділила ще 10 млн грн на закупівлю мобільних укриттів.

На Сумщині через вибух загинули двоє 14-річних хлопців.

Нагадаємо, російські дрони атакувалиЧернігівщину та пошкодили АЗС і пансіонат.

Читай нас у