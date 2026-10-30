В Сумской области в результате удара российских дронов по предприятию погибла женщина

В пятницу, 30 октября, российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по гражданскому предприятию в Шосткинской общине Сумской области. На момент удара на территории объекта находились работники.

В результате атаки погибла женщина, также есть пострадавшие. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.

В результате удара по Шосткинской общине погибла женщина, есть раненые.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь», — уточнил Григоров.

На месте продолжается спасательная операция и ликвидация последствий атаки. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Об этом сообщается со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

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