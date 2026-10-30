W obwodzie sumskim w wyniku ataku rosyjskich dronów na zakład zginęła kobieta

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą dronów bojowych przedsiębiorstwo cywilne w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie ataku na terenie obiektu przebywali pracownicy.

W wyniku ataku zginęła kobieta, są również ranni. Obecnie trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego ataku.

W wyniku ataku na gminę Szostka zginęła kobieta, są też ranni.

„Na razie wiadomo o ośmiu poszkodowanych. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Lekarze udzielają rannym wszelkiej niezbędnej pomocy” – doprecyzował Grigorow.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa oraz usuwanie skutków ataku. Informacje o skali zniszczeń są wciąż weryfikowane.

Informację tę podano z powołaniem się na szefa Sumskiej Obwodowej Administracji Olega Grigorowa.

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