Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą dronów rakietowych oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej; uszkodzono duży pojazd.

„W sobotę rano wróg zaatakował obiekty infrastruktury cywilnej w rejonach Kowpakowskim i Zaricznym w Sumach. W wyniku uderzeń dronów odrzutowych i dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu odnotowano kilka miejsc trafień w strefie przemysłowej; trafiono duży samochód” – napisał Kryvoshejenko.

Według niego, według wstępnych danych, nie ma ofiar.

W miejscach trafień wybuchły pożary. Służby ratownicze zdołały już opanować ogień.

Obecnie trwają prace nad usunięciem skutków rosyjskiego ataku.

Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Sumach Siergiej Kryvoshejenko na Telegramie.

W wyniku rosyjskich ostrzałów infrastruktury kolejowej w Dnieprze oraz zwiększonego ryzyka nowych ataków znaczna liczba pociągów kursuje z poważnymi opóźnieniami.

Wojska rosyjskie nadal atakują infrastrukturę cywilną i dzielnice mieszkalne na Ukrainie. W wyniku ostrzałów w obwodach sumskim, donieckim, charkowskim, czernihowskim i zaporoskim są ofiary śmiertelne i ranni.

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