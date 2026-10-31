Rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną i kolejową Ukrainy. W szczególności drony zaatakowały elektrociepłownie w Kijowie i Szostce, a w obwodzie dniepropetrowskim celem ataku stały się cztery podstacje elektryczne oraz obiekt dystrybucji gazu.

Według głowy państwa, nad ranem rosyjski dron uderzył w elektrociepłownię w Szostce. Poprzedniego wieczoru rosyjskie drony typu „Shahed” zaatakowały elektrociepłownię w Kijowie.

Ponadto w Dnieprze i Charkowie rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na infrastrukturę kolejową. W obwodzie dniepropetrowskim zaatakowano również obiekt dystrybucji gazu.

Prezydent doprecyzował, że tylko w ciągu jednej nocy w obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ataki na cztery podstacje elektroenergetyczne.

W wyniku rosyjskich ataków w kilku regionach Ukrainy powstała trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej.

„Po tych rosyjskich atakach w naszych regionach panuje trudna sytuacja z dostawami energii elektrycznej. Bez prądu jest około 200 tysięcy rodzin w Dnieprze i obwodzie dniepropetrowskim. Bez światła jest jeszcze ponad 80 tysięcy rodzin w obwodzie kijowskim. Ekipy naprawcze pracują nad usunięciem skutków ataków i robią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić dostawy energii elektrycznej” – poinformował Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił, że Rosja codziennie atakuje infrastrukturę cywilną, i wezwał międzynarodowych partnerów do zwiększenia presji na kraj-agresora oraz do udzielenia pomocy Ukrainie.

„Świat widzi, jak Rosja codziennie atakuje infrastrukturę cywilną. I wszyscy, którzy nie chcą, by ta rosyjska eskalacja rozprzestrzeniła się dalej w Europie, powinni pomagać Ukrainie. Potrzebne są zdecydowane kroki w kierunku pokoju. Są to sankcje wobec agresora oraz nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają” – podkreślił głowa państwa.

Obecnie ekipy remontowe pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej w dotkniętych katastrofą regionach.

Informację tę przekazał na swoim kanale w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa może pozostawać bez prądu przez większą część doby. Dla niektórych grup harmonogramy przewidują zaledwie do dwóch godzin zasilania w ciągu dnia.

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