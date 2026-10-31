РФ атакувала ТЕЦ у Києві й чотири підстанції на Дніпропетровщині, без світла сотні тисяч родин

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Російські війська завдали ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі України. Зокрема, безпілотники атакували теплоелектроцентралі в Києві та Шостці, а на Дніпропетровщині під удар потрапили чотири електропідстанції й об’єкт газорозподілу.

За словами глави держави, під ранок російський дрон вдарив по ТЕЦ у Шостці. Напередодні ввечері російські «Шахеди» атакували теплоелектроцентраль у Києві.

Крім того, у Дніпрі та Харкові російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині також атакували об’єкт газорозподілу.

Президент уточнив, що лише за одну ніч на Дніпропетровщині зафіксували удари по чотирьох електропідстанціях.

Унаслідок російських атак у кількох регіонах України склалася складна ситуація з електропостачанням.

«Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у наших регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання», — повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росія продовжує щодня атакувати цивільну інфраструктуру, і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на країну-агресора та допомогу Україні.

«Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає», — наголосив глава держави.

Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання в постраждалих регіонах.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

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