Россия нанесла удар по Киевской области, пострадали два человека

В результате ночной российской атаки в Киевской области пострадали два человека. В Броварском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

По словам Тимура Ткаченко, среди пострадавших — женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану в височной области головы и была госпитализирована в местную больницу.

«Пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану в височной области головы и была госпитализирована в местную больницу. Мужчина 1951 года рождения перенес острую стрессовую реакцию. Ему оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Мужчина 1951 года рождения перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказали ему необходимую помощь.

Помимо пострадавших, в результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По данным областных властей, повреждены частный жилой дом и хозяйственное сооружение.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 56 ударов по 20 населенным пунктам Сумской области. В результате обстрелов погибла женщина, также есть раненые.

Об этом сообщает председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

30 октября российские военные атаковали FPV-дроном частный дом в Стецковском старостате Сумской области. В результате удара пострадала хозяйка дома — женщина получила многочисленные травмы, ей оказывают медицинскую помощь. Также загорелся жилой дом, на месте работали спасатели.

В пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине в Сумской области. На момент удара на территории объекта находились работники.

Восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области.

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