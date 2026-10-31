Россия нанесла по Харькову двойной удар ракетами «Бандероль»

Российская армия нанесла двойной ракетный удар по Харькову, применив ракеты «Бандероль». Попадания зафиксированы в Немишлянском и Киевском районах города.

«Враг нанес двойной удар «бандеролями» по городу: в одном случае был атакован Немишлянский район, в другом — Киевский», — написал Терехов.

По словам мэра, последствия попаданий в настоящее время уточняются.

Информация о пострадавших на момент сообщения не поступала.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

В результате ночной российской атаки на Киевской области пострадали два человека. В Броварском районе повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

В ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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В пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской общине в Сумской области. На момент удара на территории объекта находились работники.

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