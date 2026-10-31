Украина передала Европе шесть пакетов санкций против производителей российских баллистических ракет

Украина передала европейским партнерам шесть пакетов предложений о введении санкций против российских предприятий, занимающихся разработкой и производством баллистических ракет. Киев также работает над ограничениями в отношении производителей крылатых ракет и ударных беспилотников и пытается помешать запуску российской спутниковой системы связи «Рассвет».

МИД Украины проводит специальную санкционную кампанию, направленную против российских предприятий, производящих баллистическое оружие. Министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает вопрос об ужесточении ограничений практически на каждых переговорах с европейскими партнерами.

По словам Георгия Тихого, Украина уже передала партнерам шесть пакетов санкционных мер. Они касаются непосредственно российских заводов и институтов, которые разрабатывают и производят ракеты «Искандер-М», «РМ-48У» и другие баллистические ракеты.

Работа над ограничениями против российского военно-промышленного комплекса продолжается. В частности, Украина разрабатывает санкционные меры в отношении предприятий, производящих крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Еще одно направление работы украинских дипломатов — противодействие планам России запустить спутниковую систему связи «Рассвет». Над этим вопросом МИД работает совместно с Министерством цифровой трансформации.

Украина стремится не допустить использования этой системы для дистанционного управления реактивными «Шахедами» и другими средствами поражения, которые Россия применяет против украинских городов.

«Наша задача, среди прочего, — не допустить, чтобы реактивные «Шахеды» и другие средства летали над украинскими городами под дистанционным управлением российских операторов с использованием таких средств, как «Рассвет», — пояснил Тихий.

Для противодействия этим планам Украина взаимодействует с евроатлантическими партнерами как в рамках Международного союза электросвязи, так и на двустороннем уровне.

По словам представителя МИД, украинские дипломаты уже дважды поднимали этот вопрос во время встреч с конгрессменами США. Киев считает, что Вашингтон может сыграть существенную роль в предотвращении запуска российской системы.

«Понимаем, что речь идет не только о противодействии России, но и о противостоянии с Китаем. Считаем, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы присоединиться к противодействию «Рассвету», — добавил Тихий.

Отдельно Георгий Тихий рассказал об участии МИД в межведомственной рабочей группе по вопросам использования российских активов. Ее возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам представителя ведомства, страны-партнеры в целом заморозили около 330 млрд евро российских активов в различных юрисдикциях.

Украина продолжает переговоры с партнерами о создании новых механизмов, которые позволили бы обеспечить долгосрочное финансирование страны за счет этих ресурсов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

Государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич во время заседания Совета Безопасности ООН призвал вводить, сохранять и усиливать целевые санкции против российского теневого флота. Ограничения должны касаться лиц, компаний и судов, причастных к обходу санкций в отношении российской нефти и вывозу похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

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