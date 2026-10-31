Україна передала Європі шість пакетів санкцій проти виробників російських балістичних ракет

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Україна передала європейським партнерам шість пакетів санкційних пропозицій проти російських підприємств, які розробляють і виробляють балістичні ракети. Київ також працює над обмеженнями щодо виробників крилатих ракет та ударних безпілотників і намагається перешкодити запуску російської супутникової системи зв’язку «Рассвет».

МЗС України проводить спеціальну санкційну кампанію, спрямовану проти російських підприємств, які виготовляють балістичну зброю. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга порушує питання посилення обмежень практично під час кожних переговорів із європейськими партнерами.

За словами Георгія Тихого, Україна вже передала партнерам шість пакетів санкційних заходів. Вони стосуються безпосередньо російських заводів та інститутів, які розробляють і виробляють ракети «Іскандер-М», «РМ-48У» та інші балістичні ракети.

Робота над обмеженнями проти російського військово-промислового комплексу триває. Зокрема, Україна опрацьовує санкційні заходи щодо підприємств, які виробляють крилаті ракети та ударні безпілотники.

Ще один напрям роботи українських дипломатів — протидія планам Росії запустити супутникову систему зв’язку «Рассвет». Над цим питанням МЗС працює спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Україна прагне не допустити використання цієї системи для дистанційного керування реактивними «Шахедами» та іншими засобами ураження, які Росія застосовує проти українських міст.

«Наше завдання, серед іншого, щоб реактивні «Шахеди» та інші засоби не літали по українських містах під дистанційним керуванням російських операторів із застосуванням таких засобів, як «Рассвет», — пояснив Тихий.

Для протидії цим планам Україна взаємодіє з євроатлантичними партнерами як у межах Міжнародного союзу електрозв'язку, так і на двосторонньому рівні.

За словами речника МЗС, українські дипломати вже двічі порушували це питання під час зустрічей із конгресменами США. Київ вважає, що Вашингтон може відіграти суттєву роль у запобіганні запуску російської системи.

«Розуміємо, що йдеться не лише про протидію Росії, а також про протистояння з Китаєм. Вважаємо, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб включитися в протидії «Рассвету», — додав Тихий.

Окремо Георгій Тихий розповів про участь МЗС у міжвідомчій робочій групі з питань використання російських активів. Її очолює прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами речника відомства, країни-партнери загалом заморозили близько 330 млрд євро російських активів у різних юрисдикціях.

Україна продовжує переговори з партнерами щодо створення нових механізмів, які дозволили б забезпечити довгострокове фінансування країни за рахунок цих ресурсів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських компаній та осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також 39 суден російського тіньового флоту.

Державний секретар МЗС України Олександр Карасевич під час засідання Ради Безпеки ООН закликав запроваджувати, зберігати та посилювати цільові санкції проти російського тіньового флоту. Обмеження мають стосуватися осіб, компаній і суден, причетних до обходу санкцій щодо російської нафти та вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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