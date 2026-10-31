乌克兰已向欧洲合作伙伴提交了六份针对研发和生产弹道导弹的俄罗斯企业的制裁提案。 基辅方面还正在制定针对巡航导弹和攻击型无人机制造商的限制措施，并试图阻止俄罗斯“黎明”卫星通信系统的发射。

乌克兰外交部正在开展一项针对制造弹道武器的俄罗斯企业的专项制裁行动。外交部长安德烈·西比加几乎在每次与欧洲伙伴的谈判中都会提出加强限制措施的问题。

据格奥尔基·蒂霍称，乌克兰已向合作伙伴提交了六套制裁措施方案。 这些措施直接针对研发和生产“伊斯坎德尔-M”、“RM-48U”及其他弹道导弹的俄罗斯工厂和研究机构。

针对俄罗斯军工复合体的限制措施制定工作仍在进行中。特别是，乌克兰正在制定针对生产巡航导弹和攻击型无人机的企业的制裁措施。

乌克兰外交官工作的另一个方向是，遏制俄罗斯启动“黎明”卫星通信系统的计划。外交部正就此问题与数字转型部通力合作。

乌克兰致力于防止该系统被用于远程操控“沙希德”喷气式导弹及其他俄罗斯针对乌克兰城市使用的攻击性武器。

“我们的任务之一，就是防止‘沙赫德’火箭及其他武器在俄罗斯操作员利用‘黎明’等系统进行远程操控下，飞向乌克兰各城市，”蒂希伊解释道。

为应对这些计划，乌克兰既在国际电信联盟框架内，也在双边层面与欧亚大西洋伙伴开展合作。

据外交部发言人称，乌克兰外交官在与美国国会议员的会晤中已两次提出这一问题。基辅认为，华盛顿可在阻止俄罗斯该系统投入使用方面发挥重要作用。

“我们明白，这不仅关乎对抗俄罗斯，也关乎与中国的对抗。我们认为，美国有兴趣参与遏制‘黎明’系统的行动，”蒂希伊补充道。

此外，格奥尔基·蒂希还介绍了外交部参与处理俄罗斯资产问题的跨部门工作组的情况。该工作组由乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基领导。

据该部发言人称，合作伙伴国已在不同司法管辖区共冻结了约3300亿欧元的俄罗斯资产。

乌克兰正继续与合作伙伴就建立新机制进行磋商，以期利用这些资源确保该国的长期融资。

乌克兰外交部发言人格奥尔基·蒂希伊在简报会上通报了这一消息。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基已签署国家安全与国防委员会关于对俄罗斯实施新制裁的决议。 这些限制措施针对参与“黎明”卫星通信系统建设的俄罗斯公司和个人，以及俄罗斯“影子舰队”的39艘船只。

乌克兰外交部国务秘书亚历山大·卡拉塞维奇在联合国安理会会议上呼吁，应针对俄罗斯“影子舰队”实施、维持并加强定向制裁。 这些限制措施应针对参与规避针对俄罗斯石油的制裁，以及从临时被占领土走私被劫持的乌克兰谷物的个人、公司和船只。

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