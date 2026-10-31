Ukraina przekazała europejskim partnerom sześć pakietów propozycji sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i produkcją rakiet balistycznych. Kijów pracuje również nad ograniczeniami dotyczącymi producentów pocisków manewrujących i dronów bojowych oraz stara się uniemożliwić uruchomienie rosyjskiego satelitarnego systemu łączności „Rassvet”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy prowadzi specjalną kampanię sankcyjną skierowaną przeciwko rosyjskim przedsiębiorstwom produkującym broń balistyczną. Minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga porusza kwestię zaostrzenia ograniczeń praktycznie podczas każdych rozmów z europejskimi partnerami.

Według Georgija Tichogo Ukraina przekazała już partnerom sześć pakietów środków sankcyjnych. Dotyczą one bezpośrednio rosyjskich zakładów i instytutów, które opracowują i produkują rakiety „Iskander-M”, „RM-48U” oraz inne rakiety balistyczne.

Trwają prace nad ograniczeniami skierowanymi przeciwko rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu. W szczególności Ukraina opracowuje środki sankcyjne wobec przedsiębiorstw produkujących pociski skrzydłowe i bezzałogowe statki powietrzne przeznaczone do ataków.

Kolejnym kierunkiem działań ukraińskich dyplomatów jest przeciwdziałanie planom Rosji dotyczącym uruchomienia satelitarnego systemu łączności „Rassvet”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych współpracuje w tej sprawie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej.

Ukraina dąży do zapobieżenia wykorzystaniu tego systemu do zdalnego sterowania rakietami „Szahid” oraz innymi środkami rażenia, które Rosja stosuje przeciwko ukraińskim miastom.

„Naszym zadaniem jest między innymi zapobieżenie temu, by rakietowe drony typu „Shahed” i inne środki nie przelatywały nad ukraińskimi miastami pod zdalnym sterowaniem rosyjskich operatorów z wykorzystaniem takich systemów jak „Rassvet” – wyjaśnił Tichyj.

Aby przeciwdziałać tym planom, Ukraina współpracuje z partnerami euroatlantyckimi zarówno w ramach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, jak i na szczeblu dwustronnym.

Według rzecznika MSZ ukraińscy dyplomaci już dwukrotnie poruszali tę kwestię podczas spotkań z amerykańskimi kongresmenami. Kijów uważa, że Waszyngton może odegrać istotną rolę w zapobieganiu uruchomieniu rosyjskiego systemu.

„Rozumiemy, że nie chodzi tu wyłącznie o przeciwdziałanie Rosji, ale także o konfrontację z Chinami. Uważamy, że Stany Zjednoczone są zainteresowane zaangażowaniem się w przeciwdziałanie systemowi „Rassvet” — dodał Tichyj.

Osobno Georgij Tichyj opowiedział o udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych w międzyresortowej grupie roboczej ds. wykorzystania rosyjskich aktywów. Na jej czele stoi premier Ukrainy Serhij Korecki.

Według rzecznika resortu kraje partnerskie zamroziły łącznie około 330 mld euro rosyjskich aktywów w różnych jurysdykcjach.

Ukraina kontynuuje rozmowy z partnerami w sprawie stworzenia nowych mechanizmów, które pozwoliłyby zapewnić długoterminowe finansowanie kraju z tych środków.

Informację tę przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj podczas briefingu.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie nałożenia nowych sankcji na Rosję. Ograniczenia dotyczą rosyjskich przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w tworzenie satelitarnego systemu łączności „Rassvet”, a także 39 statków rosyjskiej floty cieniowej.

Sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Oleksandr Karasewicz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał do wprowadzania, utrzymywania i zaostrzania ukierunkowanych sankcji wobec rosyjskiej floty cieniowej. Ograniczenia powinny dotyczyć osób, przedsiębiorstw i statków zaangażowanych w obchodzenie sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej oraz wywozu skradzionego ukraińskiego zboża z tymczasowo okupowanych terytoriów.

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