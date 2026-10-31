俄罗斯使用“班德罗尔”导弹对哈尔科夫发动了双重打击

俄罗斯军队使用“班德罗尔”导弹对哈尔科夫发动了两次导弹袭击。袭击目标分别位于该市的涅米什利亚ンス基区和基辅区。

“敌人使用‘班德罗尔’导弹对该市发动了两次打击：一次袭击了涅米什利亚区，另一次袭击了基辅区，”特列霍夫写道。

据市长称，袭击造成的后果目前正在核实中。

截至发稿时，尚未收到有关伤亡情况的报告。

哈尔科夫市长伊戈尔·特列霍夫在Telegram上通报了这一消息。

由于俄罗斯在基辅州发动的夜间袭击，两人受伤。在布罗瓦尔斯基区，一栋私人住宅和一处附属建筑遭到损毁。

10月31日凌晨，俄军向乌克兰发射了134架各类型攻击型无人机，包括“沙赫德”（Shahed）、“赫伯”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parody）仿真无人机。

在苏姆州，过去24小时内，一名43岁妇女在俄罗斯袭击中丧生，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏梅州斯特茨基夫斯基区的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——该女子身受多处伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅发生火灾，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该设施内有员工在场。

苏梅州有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年不幸身亡。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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