ПВО уничтожила и сбила 105 дронов РФ за ночь, из них 49 — реактивных

В ночь на 31 октября российские войска запустили по Украине 134 ударных беспилотника различных типов, в том числе Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».

Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 105 вражеских БПЛА.

По данным Военно-воздушных сил, запуски российских беспилотников были зафиксированы с нескольких направлений:

Орел, Курск, Шаталово и Миллерово — территория РФ;

временно оккупированный Донецк;

временно оккупированное Гвардейское в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 105 вражеских беспилотников. Среди них — дроны Shahed, в том числе 49 реактивных, «Гербера» и БПЛА других типов.

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание ударных беспилотников в 20 точках. Падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще в 10 точках.

На момент публикации сводки несколько российских беспилотников оставались в воздушном пространстве Украины. Боевая работа сил противовоздушной обороны продолжалась.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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