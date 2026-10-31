10月31日凌晨，俄军向乌克兰发射了134架各类型攻击型无人机，其中包括“沙赫德”（Shahed）、“赫伯”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parodia）仿真无人机。

防空部队摧毁或压制了105架敌方无人机。

据空军消息，俄罗斯无人机从多个方向发射，包括：

奥廖尔、库尔斯克、沙塔洛沃和米列罗沃——俄罗斯联邦境内；

临时被占领的顿涅茨克；

克里米亚地区被临时占领的格瓦尔迪耶斯克。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机部队以及机动火力小组共同击退。

据截至08:30的初步数据，防空部队已击落或压制105架敌方无人机。其中包括“Shahed”无人机（其中49架为喷气式）、“赫伯拉”无人机以及其他类型的无人机。

尽管防空部队进行了拦截，仍有20处地点遭到攻击型无人机袭击。另有10处地点记录到了被击落无人机残骸的坠落。

截至通报发布时，仍有数架俄罗斯无人机盘旋在乌克兰领空。防空部队的作战行动仍在继续。

乌克兰武装部队空军通报了上述情况。

在苏梅州，过去24小时内，一名43岁妇女因俄罗斯袭击丧生，另有12人受伤。俄罗斯军队共袭击了该地区20个居民点，记录到56次袭击。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏梅州斯特茨基夫斯基区的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——该女子身受多处创伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅发生火灾，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该设施内有员工在场。

苏梅州有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年遇难。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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