W ciągu nocy obrona przeciwlotnicza zniszczyła i unieszkodliwiła 105 dronów Rosji, z czego 49 to drony odrzutowe

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku Ukrainy 134 drony bojowe różnych typów, w tym Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły lub unieszkodliwiły 105 wrogich bezzałogowych statków powietrznych.

Według danych Sił Powietrznych wystrzelenie rosyjskich dronów odnotowano z kilku kierunków:

Orel, Kursk, Shatalovo i Millerovo – terytorium Federacji Rosyjskiej;

tymczasowo okupowany Donieck;

tymczasowo okupowane Gwardijsk na Krymie.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:30 obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 105 wrogich dronów. Wśród nich znalazły się drony typu Shahed, w tym 49 odrzutowych, „Gerbera” oraz inne typy bezzałogowych statków powietrznych.

Pomimo działań obrony przeciwlotniczej odnotowano trafienia dronów bojowych w 20 lokalizacjach. Upadek szczątków zestrzelonych dronów odnotowano jeszcze w 10 lokalizacjach.

W momencie opublikowania raportu kilka rosyjskich dronów pozostawało w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Trwały działania bojowe sił obrony przeciwlotniczej.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

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