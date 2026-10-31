W Ukrainie ponad 1700 osób ucierpiało w wyniku wybuchów min, a 510 zginęło — Ministerstwo Obrony

Od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w wyniku wybuchów min i innych przedmiotów wybuchowych poszkodowanych zostało 1757 osób. Spośród nich 510 zginęło, a kolejne 1247 odniosło rany.

Według danych resortu od początku wojny zweryfikowano 1256 wypadków związanych z minami i innymi przedmiotami wybuchowymi.

Ofiarami rosyjskich min i innych przedmiotów wybuchowych padają osoby w różnym wieku i wykonujące różne zawody. Wśród poszkodowanych są emeryci, bezrobotni, rolnicy, kierowcy, uczniowie, pracownicy infrastruktury krytycznej oraz specjaliści ds. rozminowywania.

Szczególnie niepokojąca pozostaje sytuacja dzieci. Od początku pełnej inwazji zginęło 26 dzieci – 25 chłopców i jedna dziewczynka. Kolejne 145 dzieci odniosło obrażenia: 125 chłopców i 20 dziewcząt.

Podczas warsztatów przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy zaprezentował model gromadzenia i analizy informacji o osobach, które ucierpiały w wyniku wybuchu przedmiotów wybuchowych.

Jej podstawą jest interaktywna mapa incydentów związanych z minami i pozostałościami wojennymi stwarzającymi zagrożenie wybuchowe. Zarządza nią i uzupełnia danymi sekretariat Krajowego Organu ds. Działań Przeciwminowych.

Specjaliści omówili również mechanizm kierowania poszkodowanych do organizacji, które mogą zapewnić im niezbędną pomoc. Za pisemną zgodą osoby jej dane z bazy Krajowego Organu ds. Wypadków Minowych mogą zostać przekazane zweryfikowanej organizacji o odpowiednim profilu.

Mechanizm ten już funkcjonuje: od 2023 roku dzięki skierowaniu pomocy otrzymało 185 poszkodowanych. Przy wsparciu organizacji humanitarnych zapewniono im usługi w zakresie leczenia, rehabilitacji, transportu, nauczania na odległość oraz zatrudnienia.

Łączna szacunkowa wartość udzielonej pomocy wynosi prawie 3,4 mln UAH.

Ponadto organizacje międzynarodowe mogą pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji, a także zapewniać środki do nauki zdalnej i pracy osobom, które doznały urazów spowodowanych wybuchami min.

Główny Zarząd ds. Działań Antyminowych, Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa Środowiskowego systematycznie gromadzi i analizuje informacje o przypadkach wybuchów min.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że w pobliżu wsi Mukoszyn w rejonie Kamień-Kaszirski traktor wpadł na minę przeciwpancerną podczas prac leśnych.

W obwodzie sumskim zmarł 17-letni chłopak, który wpadł na przedmiot wybuchowy w gminie Worożbiańskiej. Młodzieniec z licznymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Czytaj nas na