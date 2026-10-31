乌克兰国防部称，该国已有超过1700人因地雷受伤，510人死亡

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，已有1757人因踩中地雷或其他爆炸物而受伤。其中510人死亡，另有1247人受伤。

据该部门数据显示，自全面战争爆发以来，已核实1256起与地雷及其他爆炸物相关的事故。

俄罗斯埋设的地雷及其他爆炸物危害着各个年龄段和各行各业的人群。受害者中包括退休人员、失业者、农民、司机、学生、关键基础设施工作人员以及排雷专家。

儿童的处境尤为令人担忧。自全面入侵开始以来，已有26名儿童遇难——其中包括25名男孩和1名女孩。另有145名儿童受伤：125名男孩和20名女孩。

在研讨会上，乌克兰国防部代表展示了一套关于收集和分析受爆炸物危害人员信息的模型。

该模型的核心是一张关于地雷事故和战争遗留爆炸物的交互式地图。该地图由国家排雷事务机构秘书处负责管理和更新。

此外，专家们还讨论了将受害者转介至能够提供必要援助的组织的机制。在当事人书面同意的情况下，其数据可从国家排雷事务机构的数据库中转交至经核实的、具有相应资质的组织。

该机制已投入运行：自2023年以来，已有185名受害者通过转介获得了援助。在人道主义组织的支持下，他们获得了治疗、康复、交通、远程教育和就业安置等服务。

所提供援助的总估算费用接近340万格里夫纳。

此外，国际组织还可以承担治疗和康复费用，并为遭受地雷爆炸伤害的人员提供远程学习和工作的设备。

反地雷行动、民防与生态安全总局系统性地收集并分析了地雷爆炸事件的相关信息。

乌克兰国防部通报了这一情况。

此前，在卡明-卡希尔斯基区穆科申村附近，一辆拖拉机在进行林业作业时触发了反坦克地雷。

在苏梅州，一名17岁的少年在沃罗日巴社区因触碰爆炸物身亡。这名身受多处伤的少年被送往医院，但医护人员未能挽救其生命。

关注我们在