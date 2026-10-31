В Україні через міни постраждали понад 1700 людей, 510 загинули — Міноборони

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах постраждали 1757 людей. Із них 510 загинули, ще 1247 дістали поранення.

За даними відомства, від початку повномасштабної війни верифіковано 1256 нещасних випадків, пов’язаних із мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Від російських мін та інших вибухонебезпечних предметів потерпають люди різного віку та професій. Серед постраждалих — пенсіонери, безробітні, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування.

Особливо тривожною залишається ситуація з дітьми. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 26 дітей — 25 хлопчиків та одна дівчинка. Ще 145 дітей дістали поранення: 125 хлопців і 20 дівчат.

Під час воркшопу представник Міністерства оборони України презентував модель збору й аналізу інформації про людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Її основою є інтерактивна карта мінних інцидентів та вибухонебезпечних залишків війни. Її адмініструє та наповнює секретаріат Національного органу з питань протимінної діяльності.

Також фахівці обговорили механізм перенаправлення постраждалих до організацій, які можуть надати їм необхідну допомогу. За письмовою згодою людини її дані з бази Національного органу щодо мінних інцидентів можуть передати верифікованій організації відповідного профілю.

Механізм уже працює: з 2023 року допомогу завдяки перенаправленню отримали 185 постраждалих. За підтримки гуманітарних організацій їм надали послуги з лікування, реабілітації, перевезення, дистанційного навчання та працевлаштування.

Загальна орієнтовна вартість наданої допомоги становить майже 3,4 млн грн.

Крім того, міжнародні організації можуть покривати витрати на лікування та реабілітацію, а також забезпечувати засобами для дистанційного навчання і роботи людей, які дістали мінно-вибухові травми.

Збір та аналіз інформації про випадки підривів на мінах системно проводить Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.

На Сумщині помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді. Юнака з численними травмами доправили до лікарні, але врятувати його медикам не вдалося.

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