В Украине от мин пострадали более 1700 человек, 510 погибли — Минобороны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате подрывов на минах и других взрывоопасных предметах пострадали 1757 человек. Из них 510 погибли, ещё 1247 получили ранения.

По данным ведомства, с начала полномасштабной войны было подтверждено 1256 несчастных случаев, связанных с минами и другими взрывоопасными предметами.

От российских мин и других взрывоопасных предметов страдают люди разного возраста и профессий. Среди пострадавших — пенсионеры, безработные, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры и специалисты по разминированию.

Особенно тревожной остается ситуация с детьми. С начала полномасштабного вторжения погибли 26 детей — 25 мальчиков и одна девочка. Еще 145 детей получили ранения: 125 мальчиков и 20 девочек.

В ходе семинара представитель Министерства обороны Украины представил модель сбора и анализа информации о людях, пострадавших от взрывоопасных предметов.

Её основой является интерактивная карта минных инцидентов и взрывоопасных остатков войны. Её администрирует и наполняет секретариат Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Также специалисты обсудили механизм перенаправления пострадавших в организации, которые могут оказать им необходимую помощь. С письменного согласия человека его данные из базы Национального органа по минным инцидентам могут быть переданы проверенной организации соответствующего профиля.

Механизм уже работает: с 2023 года помощь благодаря перенаправлению получили 185 пострадавших. При поддержке гуманитарных организаций им были предоставлены услуги по лечению, реабилитации, перевозке, дистанционному обучению и трудоустройству.

Общая ориентировочная стоимость оказанной помощи составляет почти 3,4 млн грн.

Кроме того, международные организации могут покрывать расходы на лечение и реабилитацию, а также обеспечивать средствами для дистанционного обучения и работы людей, получивших минно-взрывные травмы.

Сбор и анализ информации о случаях подрывов на минах систематически проводит Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, вблизи села Мукошин Камень-Каширского района трактор подорвался на противотанковой мине во время проведения лесохозяйственных работ.

В Сумской области скончался 17-летний парень, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской общине. Юношу с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось.

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