阿拉哈米亚称，最后一架载有奥列什科居民的撤离航班已降落在白俄罗斯

第四架也是最后一架载有从赫尔松州奥列什基撤离的乌克兰公民的飞机，已降落在白俄罗斯的戈梅利。预计数小时内，这些撤离人员将与乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内。

“最后一架、也是第四架飞机已降落在戈梅利（白俄罗斯）。再过几个小时，所有从奥列什基撤离的乌克兰公民将与乌克兰代表团一同抵达乌克兰境内，”他指出。

至此，载有奥列什基撤离居民的四架飞机已全部抵达戈梅利。下一步将是他们与乌克兰代表团一同返回乌克兰境内。

“人民公仆”党团主席达维德·阿拉哈米亚在其Telegram频道上通报了这一消息。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区的奥列什科居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

此外，人权专员还表示，停火状态已持续超过87小时。乌克兰代表团正在返程。

需要指出的是，载有奥列什基居民的17辆大巴正驶往乌克兰，而驶往俄罗斯的大巴数量则少得多。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助的出发地。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨同意经由俄罗斯境内前往赫尔松州临时被占领的奥列什基，因为目前尚无人道主义任务可行的其他安全路线。 人权专员办公室解释称，穿越前线的路线十分危险，而由于河道布雷，无法渡河。

俄军可能会利用被占领的奥列什基镇的临时停火，将装备和士兵调往更靠近赫尔松的位置。德国《图片报》援引乌克兰军方消息报道了这一威胁。

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