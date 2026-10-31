在乌法，巴什涅夫特-诺沃伊尔炼油厂在遭遇无人机袭击后发生火灾

在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国首府乌法，由于无人机袭击，"巴什涅夫特-诺沃伊尔"炼油厂发生火灾。当地居民还称，可能有两家企业同时遭到袭击。

据ASTRA报道，在“巴什涅夫特-诺沃伊尔”炼油厂内，无人机袭击后发生了火灾。当地居民在城市聊天群中称，乌法可能有两家工业企业同时遭到袭击。

ASTRA的一位OSINT分析师在分析了目击者的照片后推测，该炼油厂的L-35催化重整装置可能起火。

这是大型炼油企业生产工艺中的关键环节。该装置负责生产汽车汽油中的高辛烷值成分——重整油，以及净化车用燃料所需的水氢。

如果没有该装置的稳定运行，该炼油厂在技术上将无法生产现代环保型燃料。

“巴什涅夫特-诺沃伊尔”是乌法炼油综合体中的关键企业之一。该厂生产“欧6”标准汽油、柴油、航空煤油和工业润滑油。

隶属于“罗斯石油”股份公司的“巴什涅夫特”公司在乌法北部工业区运营着三家大型炼油厂：

“巴什涅夫特-乌法石油化工”；

“巴什涅夫特-诺沃伊尔”；

“巴什涅夫特-乌法炼油厂”。

这三家企业实际上毗邻而建，共同构成了乌法炼油综合体——这是俄罗斯最大的炼油综合体之一。其总产能高达每年2350万吨原料。

此前，2026年9月21日曾有报道称，乌法工业区发生火灾，该区域内有多家炼油企业。

关于“巴什涅夫特-诺沃伊尔”的最终受损程度、L-35装置可能受损的后果以及该综合体其他企业的状况，目前尚待进一步确认。

ASTRA的OSINT分析证实了这一点。

10月30日夜间，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州的新库伊比舍夫斯克市。袭击发生后，当地一家炼油厂内发生火灾。该企业主要生产供俄罗斯航空使用的喷气燃料。

此前一天，俄罗斯电商平台OZON位于鄂木斯克的仓储中心在遭到FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了超过2500公里。

10月18日夜间，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯在线零售商Ozon估计，乌克兰无人机袭击造成的损失为301亿卢布，即3.731亿美元。袭击波及了该公司分布在全国各地的约十处仓库。

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