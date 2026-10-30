З’явилися перші світлини окупованих Олешок після російських атак

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Associated Press оприлюднило фотографії тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Світлини зробив український фотограф Євген Малолєтка.

На кадрах видно пошкоджені житлові будинки, вулиці, накриті антидроновими сітками, та повсякденне життя місцевих мешканців в умовах окупації.

Також фотограф зафіксував мурал із зображенням українських військових на стіні одного з укриттів.

Публікація світлин відбулася на тлі гуманітарної операції в Олешках, куди прибули автобуси для евакуації жителів і вантажівки з гуманітарною допомогою.

На оприлюднених відеокадрах також помітні озброєні російські військові, які перебувають на місці проведення гуманітарних заходів.

Джерело: Associated Press

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині готуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

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