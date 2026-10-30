З’явилися перші світлини окупованих Олешок після російських атак
Associated Press оприлюднило фотографії тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Світлини зробив український фотограф Євген Малолєтка.
На кадрах видно пошкоджені житлові будинки, вулиці, накриті антидроновими сітками, та повсякденне життя місцевих мешканців в умовах окупації.
Також фотограф зафіксував мурал із зображенням українських військових на стіні одного з укриттів.
Публікація світлин відбулася на тлі гуманітарної операції в Олешках, куди прибули автобуси для евакуації жителів і вантажівки з гуманітарною допомогою.
На оприлюднених відеокадрах також помітні озброєні російські військові, які перебувають на місці проведення гуманітарних заходів.
Джерело: Associated Press
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині готуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.
Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.
У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.