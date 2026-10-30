视频：切尔尼戈夫举行悼念仪式，缅怀两名因俄罗斯袭击而遇难的15岁少女

在切尔尼戈夫市中心，市民们在俄罗斯袭击发生地自发设立了纪念碑。

人们带着鲜花和儿童玩具前来，悼念10月29日遇难的两名女学生。

此次炮击的遇难者是15岁的雅娜·佩什科娃和玛丽亚·莫兹戈娃。两名女孩均就读于切尔尼戈夫第一中学。

切尔尼戈夫市民将鲜花和儿童玩具带到市中心的悲剧现场，10月29日，两名15岁的女孩——雅娜·佩什科娃和玛丽亚·莫兹戈娃——正是在此地因俄罗斯炮击而遇难。 10月30日，切尔尼戈夫宣布为悼念遇难者举行哀悼日 https://t.co/jxxOmv4r05 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 2026年10月30日

雅娜曾从事艺术体操，是“Magic Sports”体育工作室的学员。在那里，大家回忆起她是一个真诚、爱笑的女孩，曾怀揣着许多计划和梦想。

10月30日星期五，切尔尼戈夫宣布为因俄罗斯袭击遇难者举行哀悼日。

俄罗斯对切尔尼戈夫的袭击导致两名15岁少女遇难。

在切尔尼戈夫州，俄军利用FPV无人机沿光纤线路袭击了诺夫哥罗德-西维尔斯基社区的一处教育设施。目前尚无关于此次袭击后果的消息。

10月28日星期三，俄军袭击了切尔尼戈夫市的“动物之步”收容所。袭击导致一只狗死亡。俄军在袭击该市时使用了“班德罗尔”型喷气式无人机。

10月23日中午，俄军出动无人机袭击了切尔尼戈夫市的一家企业。袭击导致多人被困在废墟之下。

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