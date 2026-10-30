W centrum Czernihowa mieszkańcy stworzyli spontaniczne miejsce pamięci w miejscu rosyjskiego ataku.

Ludzie przynoszą kwiaty i zabawki dla dzieci, oddając hołd pamięci dwóch uczennic, które zginęły 29 października.

Ofiarami ostrzału stały się 15-letnie Jana Pieszkowa i Maria Mozgowa. Obie dziewczyny uczyły się w liceum nr 1 w Czernihowie.

Mieszkańcy Czernihowa niosą kwiaty i zabawki dla dzieci do miejsca tragedii w centrum miasta, gdzie 29 października w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dwie 15-letnie dziewczyny – Jana Peszko i Maria Mozgowa. 30 października w Czernihowie ogłoszono dzień żałoby po ofiarach https://t.co/jxxOmv4r05 — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 30 października 2026

Jana uprawiała gimnastykę artystyczną i była wychowanką studia sportowego Magic Sports. Tam wspominano ją jako szczerą, uśmiechniętą dziewczynę, która miała wiele planów i marzeń.

W piątek, 30 października, w Czernihowie ogłoszono Dzień żałoby po ofiarach rosyjskiego ataku.

W wyniku rosyjskiego ataku na Czernihów zginęły dwie 15-letnie dziewczyny.

W obwodzie czernihowskim rosyjscy żołnierze przeprowadzili atak dronami FPV, wykorzystując światłowody, na obiekt edukacyjny w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji o skutkach ataku.

W środę, 28 października, rosyjskie wojska zaatakowały schronisko dla zwierząt „Krok do zwierząt” w Czernihowie. W wyniku ataku zginął jeden pies. Do ataku na miasto Rosjanie wykorzystali drona odrzutowego typu „Banderole”.

W ciągu dnia 23 października rosyjskie wojska zaatakowały dronami zakład w Czernihowie. W wyniku uderzenia pod gruzami znaleźli się ludzie.

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