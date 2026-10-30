在暂时被占领的克里米亚，俄罗斯人正让儿童和青少年学习操控无人机，尤其是作战无人机。与此同时，学校还开展军事爱国主义活动，教授射击和武器操作技能。

据乌克兰国防部情报总局消息， 2026年10月底，塞瓦斯托波尔约有50名7至18岁的学生晋级了“先锋运动”竞赛的地区赛以及所谓的“无人机竞速联合会”赛事。

此外，该市还正在培训学生操作无人机。培训中使用了模拟器，以及俄罗斯占领军实际使用的真实无人机和装备。

乌克兰总参谋部情报总局指出，无人机课程是被占领土上青年军事化政策的一部分。

具体而言，克里米亚的学校开设了射击课、卡拉什尼科夫自动步枪拆解课以及队列训练课。 此外，还向孩子们提供由参与对乌克兰战争的军人参与的军事爱国主题寻宝活动，并引导他们学习俄罗斯歌手演唱的、被用于宣传目的的歌曲。

与此同时，占领当局正在扩大俄罗斯安全部队的招募规模，宣传无人机部队的合同制服役，并将参与对乌克兰战争的人员提拔至占领当局的领导岗位。 学校里还竖立了纪念牌匾，以纪念阵亡的俄罗斯军人。

乌克兰总参谋部情报总局认为，俄罗斯宣传部门正试图通过这种方式，将战争和军事训练塑造成社会生活的一部分。

需要指出的是，俄罗斯正在克里米亚扩建无人机发射基地，并建造了数十处掩体。

与此同时，俄罗斯已从朝鲜招募了1.2万名工人参与“沙希德”无人机的生产。

克里米亚未因电力短缺而实施限电计划。

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