В Крыму детей с семи лет учат управлять боевыми дронами

Во временно оккупированном Крыму россияне привлекают детей и молодежь к обучению управлению беспилотниками, в том числе боевыми. Параллельно в школах проводят военно-патриотические мероприятия, учат стрелять и обращаться с оружием.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в конце октября 2026 года в Севастополе около 50 школьников в возрасте от 7 до 18 лет прошли в региональный этап соревнований «Движения первых» и так называемой федерации гонок дронов.

Кроме того, в городе готовят студентов к управлению беспилотниками. Для обучения используют симуляторы, а также реальные дроны и оборудование, которое применяет российская оккупационная армия.

В ГУР отмечают, что занятия с беспилотниками являются частью политики милитаризации молодежи на оккупированных территориях.

В частности, в крымских школах проводят уроки по стрельбе, разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Детям также предлагают военно-патриотические квесты с участием участников войны против Украины и привлекают их к изучению песен российских исполнителей, которые используются в пропаганде.

Параллельно оккупационные власти расширяют набор в российские силовые структуры, рекламируют контрактную службу в войсках беспилотных систем и продвигают участников войны против Украины на руководящие должности в оккупационных администрациях. В школах также устанавливают мемориальные доски в честь погибших российских военных.

В ГУР считают, что таким образом российская пропаганда пытается закрепить восприятие войны и военной подготовки как привычной части общественной жизни.

Напомним, Россия расширяет базу запуска дронов в Крыму и строит десятки укрытий.

Между тем в России к производству «Шахедов» привлекли 12 тысяч работников из КНДР.

В Крыму не действуют графики отключений света из-за дефицита электроэнергии.

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