Na tymczasowo okupowanym Krymie Rosjanie angażują dzieci i młodzież w naukę obsługi dronów, w tym dronów bojowych. Równolegle w szkołach organizowane są zajęcia o tematyce wojskowo-patriotycznej, podczas których uczy się strzelania i posługiwania się bronią.

Według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, pod koniec października 2026 roku w Sewastopolu około 50 uczniów w wieku od 7 do 18 lat zakwalifikowało się do regionalnego etapu zawodów „Dwizhenia perwych” oraz do tzw. federacji wyścigów dronów.

Ponadto w mieście przygotowuje się studentów do sterowania dronami. Do nauki wykorzystuje się symulatory, a także prawdziwe drony i sprzęt stosowany przez rosyjską armię okupacyjną.

W Głównym Urzędzie Wywiadu (GUR) zaznaczają, że zajęcia z dronami stanowią część polityki militaryzacji młodzieży na terytoriach okupowanych.

W szczególności w krymskich szkołach prowadzone są lekcje strzelania, rozkładania karabinu Kałasznikowa oraz musztry. Dzieciom proponuje się również wojskowo-patriotyczne questy z udziałem uczestników wojny przeciwko Ukrainie oraz zachęca się je do nauki piosenek rosyjskich wykonawców, wykorzystywanych w propagandzie.

Równolegle władze okupacyjne rozszerzają nabór do rosyjskich sił zbrojnych, promują służbę kontraktową w wojskach systemów bezzałogowych oraz awansują uczestników wojny przeciwko Ukrainie na stanowiska kierownicze w administracjach okupacyjnych. W szkołach montuje się również tablice pamiątkowe ku czci poległych rosyjskich żołnierzy.

W Głównym Urzędzie Wywiadu (GUR) uważa się, że w ten sposób rosyjska propaganda próbuje utrwalić postrzeganie wojny i przygotowań wojskowych jako naturalnej części życia społecznego.

Przypomnijmy, że Rosja rozbudowuje bazę startową dronów na Krymie i buduje dziesiątki schronów.

Tymczasem w Rosji do produkcji dronów typu „Shahed” zaangażowano 12 tysięcy pracowników z KRLD.

Na Krymie nie obowiązują harmonogramy przerw w dostawach prądu spowodowanych niedoborem energii elektrycznej.

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