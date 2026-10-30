Лубинец хочет продолжить гуманитарные миссии при посредничестве Мелании Трамп

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил регулярно проводить гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп. Такую идею он высказал 30 октября после операции, связанной со спасением и возвращением жителей Олешек. По словам омбудсмена, этот опыт показал, что подобные договоренности могут помогать спасать гражданских лиц и возвращать людей домой.

Дмитрий Лубинец отметил, что гуманитарное сотрудничество, которое помогло провести миссию в Олешках, следует продолжить и использовать для других операций. «Предлагаю сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными. Опыт Олешек и совместной работы с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой показал, что такие договоренности позволяют реально помогать людям», — написал омбудсмен.

Лубинец надеется, что при посредничестве Мелании Трамп удастся расширить этот формат гуманитарной работы. Речь идет не только об эвакуации людей с опасных территорий, но и о спасении гражданских лиц, их возвращении и защите жизни. По словам уполномоченного, такие операции могут стать не только способом помочь конкретным людям, но и основой для дальнейших договоренностей. «Такие практические шаги способны не только спасать конкретных людей, но и создавать предпосылки для переговоров об устойчивом мире», — отметил Лубинец.

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Отдельно он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за личное участие в подготовке и проведении гуманитарной миссии. Омбудсмен отметил поддержку главы государства и его содействие в организации операции. «Благодаря последовательной позиции главы государства, для которого защита жизни и безопасность каждого украинского гражданина являются безусловным приоритетом, удалось обеспечить необходимые условия для проведения этой чрезвычайно важной гуманитарной операции», — сказал Лубинец.

Также уполномоченный Верховной Рады поблагодарил Силы обороны Украины и все службы, присоединившиеся к миссии. Он отметил их слаженную работу, профессионализм и помощь в её проведении.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Олешки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области и находятся под российской оккупацией. Вопрос спасения гражданских лиц из этого города остается сложным из-за опасности для людей и ограниченных возможностей для проведения эвакуации. По словам Лубинеца, опыт этой миссии показал, что гуманитарные договоренности и взаимодействие между представителями сторон могут помочь организовать спасение людей. Он отдельно упомянул о сотрудничестве с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и координации с участием Мелании Трамп.

В настоящее время предложение Лубинца заключается в том, чтобы не ограничиваться одной операцией, а сделать такие гуманитарные миссии постоянной практикой. В то же время конкретных дат следующих операций или деталей их организации омбудсмен в своём сообщении не привёл. О своём предложении Дмитрий Лубинец сообщил в Facebook.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.

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