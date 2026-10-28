Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowała nowe zdjęcia z operacji specjalnej GROUP 10 w obwodzie sumskim. W ciągu siedmiu dni ukraińscy żołnierze sił specjalnych oczyszczali z rosyjskich okupantów ponad 600 hektarów terytorium, zniszczyli 1100 celów i zlikwidowali 108 najeźdźców. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Jak poinformowano w GUR, głównym zadaniem operacji było pokrzyżowanie planów ofensywnych rosyjskich wojsk okupacyjnych oraz zapobieżenie odcięciu szlaków logistycznych Sił Obronnych Ukrainy.

Przez siedem dni operatorzy GROUP 10 prowadzili działania bojowe i oczyszczali teren z obecności wroga. Łącznie pod kontrolę ukraińskich sił zbrojnych przeszło ponad 600 hektarów.

Po wykonaniu zadań oczyszczone i przejęte pod kontrolę pozycje przekazano innym oddziałom Sił Obronnych Ukrainy.

Podczas starć z przeciwnikiem ukraińskie siły zbrojne osiągnęły następujące wyniki:

zlikwidowano 1100 celów wroga ;

zlikwidowano 108 rosyjskich najeźdźców ;

29 żołnierzy RF wzięto do niewoli.

Główny Sztab Wywiadu (GUR) nadal publikuje materiały dotyczące przebiegu operacji specjalnej GROUP 10 w obwodzie sumskim.

Nową kolekcję filmów i zdjęć opublikowano w środę, 28 października, na kanale Telegramowym Departamentu Działań Aktywnych Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Ponadto żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhailo Drapatyj, Ihor Obolenskyj i Pawło Palisa.

Żołnierze 23. pułku szturmowego R.U.G wzięli udział w operacji kontrofensywnej „Veles” na kierunku Kupiańskim, podczas której ukraińscy obrońcy posunęli się o ponad 15 kilometrów podziemnymi korytarzami i wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich żołnierzy.

Do operacji „Veles” dołączyły: 13. brygada Gwardii Narodowej „Chartia”, 23. oddzielny pułk szturmowy „R.U.G” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, pułk systemów bezzałogowych „Lava” 2. korpusu Gwardii Narodowej „Charta”, oddziały Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w szczególności legion „Wolność Rosji” oraz Rosyjski Korpus Ochotniczy, 429. oddzielna brygada systemów bezzałogowych „Achilles” oraz inne oddziały Sił Obronnych.

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