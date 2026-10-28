Siły obronne Ukrainy nie będą atakować statków z rosyjskim paliwem dieslowskim płynących do Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Jeśli chodzi o statki, które wypłynęły z Rosji do Ameryki: nikt na pewno nie będzie ich atakował, ponieważ są to statki związane ze Stanami Zjednoczonymi” – zaznaczył Zełenski, jak przekazuje korespondent agencji Ukrinform.

Tymczasem w Kongresie USA przygotowuje się dochodzenie w sprawie umowy z Putinem dotyczącej oleju napędowego.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Jednocześnie olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem umowy paliwowej z Putinem.

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