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Зеленский заявил, что Украина не будет наносить удары по судам с российскими дизельными двигателями, следующим в США

UA NEWS 28 Октября 2026 10:17
Зеленский заявил, что Украина не будет наносить удары по судам с российскими дизельными двигателями, следующим в США

Силы обороны Украины не будут нападать на суда с российским дизельным топливом, следующие в Соединённые Штаты. Об этом 28 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

 

«Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогает, потому что это суда, имеющие отношение к Соединенным Штатам», — отметил Зеленский, передает корреспондент «Укринформа».

Между тем в Конгрессе США готовят расследование дизельного соглашения с Путиным.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США

В РФ заявили о готовности поставлять США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

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