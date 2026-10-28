W Kijowie, podczas ataku rakietowego, 16-letni chłopak ukradł samochód i brał udział w wypadku drogowym

W Kijowie 16-letni uczeń ukradł samochód marki WAZ, aby przejechać się po mieście i popisywać się przed kolegami. Jednak przejażdżka zakończyła się wypadkiem: nieletni zderzył się z innym zaparkowanym samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Około północy do kijowskiej policji zgłosił się lokalny mieszkaniec – żołnierz, który poinformował o zaginięciu samochodu marki WAZ. Samochód był zaparkowany na parkingu przy alei Akademika Palladina.

Podczas ataku rakietowego mężczyzna przebywał w schronie, a kiedy wrócił, stwierdził, że samochodu nie ma.

Funkcjonariusze wraz z analitykami kryminalnymi z Komendy Policji w Swiatoszynie odnaleźli skradziony pojazd na jednej z ulic dzielnicy. Okazało się, że samochód brał udział w wypadku drogowym.

Wkrótce funkcjonariusze zidentyfikowali osobę zamieszaną w przestępstwo i zatrzymali ją. Okazał się nim 16-letni uczeń.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, podczas alarmu powietrznego chłopak kierował się do schronu, gdy zauważył zaparkowany samochód marki WAZ. Uszkodził blok zapłonowy, uruchomił silnik i wyruszył na przejażdżkę po mieście, licząc, że zrobi wrażenie na kolegach.

Jednak podczas jazdy nieletni zderzył się z innym zaparkowanym samochodem. Po wypadku opuścił miejsce zdarzenia.

Śledczy z Komendy Policji w Sviatoshynie, pod kierownictwem procesowym Prokuratury Rejonowej w Sviatoshynie, postawili nieletniemu zarzut na podstawie części pierwszej artykułu 289 Kodeksu Karnego Ukrainy – bezprawne przywłaszczenie pojazdu.

Okoliczności przestępstwa ustalają funkcjonariusze organów ścigania.

Informację tę przekazał wydział komunikacji policji w Kijowie.

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